Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eski milli futbolcudan Terim'e şok çağrı: Gururunuzla bırakın!

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Alaçatı'da mekan basmasıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Reçber, Terim'i istifaya çağırdı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:09
Eski milli futbolcudan Terim'e şok çağrı: Gururunuzla bırakın!

Reçber'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Öncelikle hocam, olay nerede, nasıl, ne şekilde olursa olsun, yüzde 100 haklı bile olsanız, yaptığınız çok ama çok yanlış. Aslında bunun siz de farkındasınız..

Bir anlık sinirle de, aşırı tahrikle de olsa, bu yanlış ortadan kalkmaz.

Hepimiz bir şeyleri değiştirmek, geliştirmek ve güzel bir noktaya ulaşmak için çaba sarfederken, sporun başındaki insanların bu yaptıklarını kabul etmek bana ters düşüyor.

En basitinden,

- Bu ülkede çocuklar var.

- Bu ülkede gençler var.

- Bu ülkede sporu gerçek anlamıyla seven insanlar var.

İşte bu sebeplerledir ki, belli konumlara ulaşmış insanların sadece kendilerine ve ailelerine değil, topluma da sorumlulukları vardır.

Eğer o insanlar, bu sorumlulukların altında eziliyor ya da güç zehirlenmesi yaşıyorsa, bu kez gerekli merciler görevlerini yapmak zorundadır.

İyi şeylerin ödüllendirilmesi gibi, yapılan yanlışların da bir karşılığı olmalı.

Sonuç olarak…

- Şahıs kim olursa olsun, bulunduğu makamı suistimal ediyorsa özür dileyip görevini bırakmalıdır.

- O bırakmaya yanaşmıyorsa, ilgili merciler tarafından görevinden alınmalıdır.

- Hiçbiri olmadı mı? O zaman sözü yeni Spor Bakanı söyleyecek.

- O da mı olmadı. Artık talimat verecek makam belli!"

ARDA TURAN ÖRNEĞİ

"Denebilirki ki, 'Efendim insanlar hata yapabilir, hoşgörmek de lazım…' O zaman size (Milli Takım'dan ayrılan futbolcu) Arda Turan örneğini gösteririm. Bir hata yaptı, özür diledi ve daha çok zaman taşıyacağı milli formayı bırakıp gitti.
Şimdi hocam… Birileri sizi görevden almadan kendi gururunuzla bırakmanız lazım değil mi?

Ve kimse "Dünya Kupası'na katılma mücadelesi içindeyiz. Bu işi büyütmeyelim" demesin.

Bazı durumlar vardır ki, bir karar uygulandığında zarar görürken, aslında doğruluğun temelini atmışsınızdır. Karşılığını da zamanla alırsınız.

SON BİR NOT

Hocam… Basın toplantısındaki söylemleriniz hangi noktada olduğunuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Mazeretinizin özrü bile kabahatınizden büyük… Çünkü hocam, bu ülkenin polisi var, savcısı var, mahkemesi var!"

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:09
  1. fatih terim
  2. rüştü reçber
  • vatansevervatansever24 dk önce
    Rencberi gs lide olsa severim..karakterli bir futbolcu..Dibine kadar dogru soyluyor..bayragi biraknasini bilnek,devir teslim etmek onurdur..birisi sizden zorla alirsa bayragi..onurunuzu kaybedersiniz.
  • Köfteci Köfteci 28 dk önce
    Aynen ağzınıza sağlık
  • KursatKursat31 dk önce
    Cok dogru bir yazi. Tebrikler Rustu RENCBER... Fatih hocanin erdemli biri olup olmadigini hep birlikte gorecegiz...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
  1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
  2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
  3. Altın yükselişi devam ediyor
  4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
  5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
  6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
  7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
  8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
  9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
  10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
  11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
  12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
  13. Filistinliler maketten yaptıkları..
  14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
  15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
  16. Protokol kavgasının ardından..
  17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
  18. Dolar düşüşle haftaya başladı
  19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
  20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!