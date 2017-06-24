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Antalya eski Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç hayatını kaybetti

Antalya 23. ve 24. Dönem Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç 58 yaşında hayatını kaybetti.

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:44
Antalya eski Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç hayatını kaybetti

AK Parti’den 23’üncü Milliyetçi Hareket Partisi’nden 24. dönem Milletvekili olan 58 yaşındaki Yusuf Ziya İrbeç, Kaş ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Bugün sabaha karşı hayatını kaybeden İrbeç, yarın öğleyin Kaş'ın Margaz Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Genel Başkanlığa adaylığını açıklamıştı

Yusuf Ziya İrbeç, 2012 yılında MHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamış daha sonra, partiden ihraç edilmişti.

Yusuf Ziya İrbeç

1959 yılında Antalya dünyaya gelen İrbeç, Viyana İktisat Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Viyana Diplomat Akademisi mezunu olan İrbeç, Bilkent Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Dekan Yardımcılığı, Çankaya Üniversitesinde Bölüm Başkanlığı, Beykent Üniversitesinde Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Rektörlük yaptı. Bahçeşehir ve Balıkesir Üniversitelerinde bulundu. Uluslararası Balkan Üniversitesinde Kurucu Rektörlük yaptı. TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, KEİPA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odasında yönetici ve danışman olarak görev yaptı. Yurt içi ve dışında 100'ün üzerinde bilimsel makalesinin yanı sıra 4 kitabı yayınlandı.

23. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi. 23 ve 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.Çok iyi derecede Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Arapça, iyi derecede Rusça ve orta derecede İspanyolca bilen İrbeç, evlidir.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 13:44
  1. Yusuf Ziya İrbeç
  • SEYDA NUR BARLALISEYDA NUR BARLALI34 dk önce
    "..EVET...DÜNYABIR MEYDAN-İMTİHANDIR....DÜNYEVİRÜTBELERVE DOSTLARKABİRKAPISINA KADARDIR. " Sözler.-BEDİÜZZAMAN.Said NURSİ(R.A)
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