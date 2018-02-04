Eski milletvekili Ramazan Çalışkan yaşamını yitirdi
16. Dönem İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.04 Şubat 2018 Pazar 15:56
Adana'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan'ın (82) cenazesi memleketi Tarsus'a getirildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Çalışkan, Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile protokol üyeleri ve aile yakınları katıldı.
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