Eski MHP'li Oğan'dan provokasyon gibi bir iddia!

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, "Bu anayasa, MHP’nin kapatılmasının önünü açacak ve ülkücüler buna müsaade etmeyecek" iddiasında bulundu.

Eski MHP'li Oğan'dan provokasyon gibi bir iddia!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:38
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Oğan, Yeni Anayasa ile MHP’nin kapatılmasının da önünün açıldığının iddia eden Oğan "İki partili sistemde dördüncü parti konumundaki MHP olmayacaktır. Bu MHP’nin kapatılması demek ve buna ülkücüler müsaade etmez" iddiasında bulundu.

 

 
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