Eski MHP'li Oğan'dan provokasyon gibi bir iddia!

Oğan, Yeni Anayasa ile MHP’nin kapatılmasının da önünün açıldığının iddia eden Oğan "İki partili sistemde dördüncü parti konumundaki MHP olmayacaktır. Bu MHP’nin kapatılması demek ve buna ülkücüler müsaade etmez" iddiasında bulundu.
Oğan, Yeni Anayasa ile MHP’nin kapatılmasının da önünün açıldığının iddia eden Oğan "İki partili sistemde dördüncü parti konumundaki MHP olmayacaktır. Bu MHP’nin kapatılması demek ve buna ülkücüler müsaade etmez" iddiasında bulundu.
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