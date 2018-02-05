Eski MHK Başkanı'ndan flaş iddia: Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri değişti

Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarının hakemleriyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Mustafa Çulcu, normalde Bursaspor-Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkvan, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak tayin edildiğini söyledi.

Daha sonrasında yapılan değişikliklerin sebebini ya da bu iddiaların doğru olup olmadığının açıklanması gerektiğini vurgulayan Çulcu, Mete Kalkavan'ın maç için Bursa'da otel rezervasyonu bile yaptırdığına dair iddialar olduğunu belirtti.

İşte Mustafa Çulcu'nun TRT Spor'daki açıklamaları;

"Hakem dünyası şu an çalkalanıyor. Bu maçlar niye değişti ve hakemler niye oradan oraya verildi diye soruluyor. Bu iddiaların yenilir, yutulur tarafı yok. Normalde Bursaspor - Beşiktaş maçına Mete Kalkavan, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçına Halil Umut Meler verildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş. Hatta Mete Kalkavan Bursa'da otel rezervasyonunu bile yaptırmış. Bütün hakemler bunu konuşuyor. Çıkıp açıklamasını yapsınlar."

Bursaspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadelede ise Mete Kalkavan düdük çalmıştı.

Kaynak:Sporx