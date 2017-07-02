Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest bırakıldı
Rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, serbest bırakıldı.02 Temmuz 2017 Pazar 11:19
Rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan eski İsrail Başbakanı Ehuz Olmert, şartlı salıverilmesi yönünde alınan kararın ardından serbest bırakıldı. 71 yaşındaki Olmert, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramle şehrindeki Maasiyahu hapishanesinden 16 ay yattıktan sonra özgürlüğüne kavuştu.
Olmert, Kudüs Belediye Başkanı olduğu dönemde rüşvet almaktan 2014 yılında suçlu bulunmuştu. 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Olmert, kararı temyize götürmüştü. Olmert’in cezası 19 aya indirilmişti.