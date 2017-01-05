Eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'nin avukatı öldürüldü

Bu haber 583 kez okundu

Kerkük Kent Merkezi Polis Karakolları Müdürü Albay Adil Zeynelabidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Avukat Abdulkadir el-Kaysi, yılbaşı tatili için Erbil'den Bağdat'a gittiği sırada Kerkük-Bağdat otoyolunda henüz kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerce kaçırıldı ve bugün Bağdat'ın Kerkük girişinde cesedi bulundu.'' dedi.

Güvenlik güçlerinin olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattığını dile getiren Zeynelabidin, Kerkük-Bağdat yolunun özellikle terör örgütü DEAŞ saldırılarından bu yana güvenlik güçleri tarafından korunduğunu ifade etti.

Avukat Abdulkadir el-Kaysi, Irak'ta 2013'e kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yapan Tarık El Haşimi'nin avukatlığını yapmıştı.