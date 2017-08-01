Eski Google sorumlusundan çarpıcı açıklama

Dünyanın önde gelen teknoloji devi Google+ ve Google'ın mobil departmanında yıllarca sorumlu olarak çalışan Vic Gundotra, iPhone 7’nin Adnroid cihazlardan daha iyi olduğunu savundu.

Dünyaca ünlü teknoloji devin Google’da önemli bir mevkide görev yapan Gundotra, özellikle iPhone 7’nin kamerasında yaşadığı başarıdan bahsetti. Adnroid’in açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olduğu ve her markaya her zaman eşit mesafeli davranması gerektiğinden bahseden sorumlu, bu yüzden herhangi bir marka için yazılım geliştirmesinin mümkün olmayacağını ifade etti. Bu bağlamda Vic Gundotra, bu saatten sonra bu Android için yani LG, Samsung, HTC ya da Huawei gibi markaların kendileri için yazılım geliştirmelerinin yıllar alacağını ifade ederek belirtilen gelişmenin asla gerçekleşmeyeceğinin de altını çizdi.

Başından beri kendi işletim sistemi ile yoluna devam edem Apple’ın, kendine özel geliştirdiği yazılım kanadındaki başarısının cihazlara yansıdığını belirten Gundotra, iOS işletim sisteminin Android’e göre çok ilerde olduğunu belirtti.