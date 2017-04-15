Eski generalinden Esed'in ipini çeken açıklama!

Suriye ordusundan 2013'te firar eden general Zahir el Sakat, ülke yönetiminin yüzlerce ton kimyasal silahı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) sakladığını söyledi.

Eski generalinden Esed'in ipini çeken açıklama!
Eklenme: 15 Nisan 2017, 16:25

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, 2013 yılına kadar Suriye Ordusu 5. Tümen'in kimyasal silah birliğine komuta eden el Sakat, firar ettikten sonra da bazı Suriyeli yetkililerle teması sürdürdüğünü söyledi. Sakat, "Onlar (Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti) sadece 1300 tonu bildirdi, oysa biz gerçekte 2 kat daha fazlasına sahip olduğunu biliyoruz. Ellerinde en az 2 bin ton vardı" dedi.

General, bildirilmeyen stoklarda yüzlerce ton sarin gazının, diğer zehirli maddelerin, kimyasal başlık taşıyabilen bombaların ve Scud tipi füzeler için kimyasal savaş başlıklarının bulunduğunu belirterek, çok sayıda kimyasal mühimmatın Humus yakınlarında dağlar ile Cebla ve Tartus kentlerindeki tahkimata saklandığını belirtti.

 
EtiketlerSuriye Ordusu 5. TümenZahir el Sakat
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