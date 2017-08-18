Eski Genelkurmay Başkanı’nın madalyaları Bit Pazarında satılıyor!

Eski genelkurmay başkanlarından Orgeneral Semih Sancar'a ait bazı özel eşyalar, İskitler'de haftada bir kez kurulan bit pazarında fark edildi.

Sancar'a 1978'de NATO tarafından verilen plaket ile Güney Kore Savunma Bakanı Yu Jae Hung ve Japonya Meşru Müdafaa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hiroichi Samejima tarafından takdim edilen madalyonların da aralarında yer aldığı 30 parça eşyayı, koleksiyoner Necati Doğan satın aldı.

Yaklaşık 40-45 yıllık mazisi bulunan eşyalar içinde Sancar'ın Osmanlıca yazdığı not defteri, üniformasında yer alan şerit rozetler ve bröveler ile Sancar'a Çukurova Üniversitesi tarafından takdim edilen "Onur Belgesi" de bulunuyor.

Yakın tarihe ait belge niteliğine sahip eşyaların uygun olmayan koşullarda tutulmaları sebebiyle bakımsızlıkları da dikkati çekiyor.

"Başka eşyalar çıkarsa şaşırmamak gerekir"

Sancar'a ait eşyaları bit pazarından satın alan koleksiyoner Doğan, Sancar'ın özel eşyalarının çöpe atıldığını ya da eskicilere satıldığını ve bir şekilde bit pazarına kadar düştüğünü söyledi.

Bir satıcının, Sancar'a ait olduğunu fark ederek eşyaları bit pazarından topladığını anlatan Doğan, o kişiden de bunları kendisinin satın aldığını kaydetti.

Elinde Sancar'a ait madalya, madalyon, plaket ve rozetlerin de olduğu 30 parça eşyanın bulunduğunu dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Öğrendiğim kadarıyla Sancar'a ait eşyalar hala bit pazarlarında satılıyor. Bunların bir kısmının Sancar'a ait olduğu ise hala bilinmiyor. Mesela, bir koleksiyoner arkadaşım geçen hafta Sancar'a ait fotoğraf albümünü pazarda görmüş. Sancar'a ait başka eşyalar bit pazarında çıkarsa şaşırmamak gerekir. Kıbrıs Barış Harekatının ardından dönemin hükümeti tarafından mareşal unvanına layık görülen ama bu unvanı kabul etmeyen Sancar gibi bir kahramanın eşyalarının bit pazarına düşmesi üzüntü verici. Böyle bir tablonun oluşmasında ülkemizde müzeciliğin yeterince gelişmemesinin de etkisi var. Özellikle askeri müze sayısı oldukça yetersiz. Müze sayımız çoğaldıkça insanımızda tarih ve müzecilik bilinci oluşacak ve tarihi değeri olan birçok eşya muhafaza edilecektir."

Semih Sancar kimdir?

Erzurum'da 1911'de dünyaya gelen Sancar, 1932'de Kara Harp Okulundan, 1934'te Topçu Okulundan mezun oldu. Sancar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde 1939 yılına kadar batarya takım komutanlığı yaptı. Harp Akademisini 1942'de kurmay subay olarak bitiren Sancar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaptı. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Eğitim Kolordusu ve 9'uncu Kolordu Komutanlığı görevlerinin ardından 1969'da orgeneralliğe terfi eden Sancar, Jandarma Genel Komutanlığı, 2'nci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Sancar, 6 Mart 1973'te Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı oldu. Sancar, görev süresinde, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı ve 14 Ağustos'ta Türk birliklerinin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekatını yönetti.

Genelkurmay Başkanı olarak 7 Mart 1978'de emekliye ayrılan Sancar, 8 Aralık 1984'te vefat etti.