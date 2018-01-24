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Eski Genelkurmay başkanına darbe

Mısır ordusu eski genelkurmay başkanı Cumhurbaşkanı adayı Sami Anan’ı tutukladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:15
Eski Genelkurmay başkanına darbe

Mısır’daki Silahlı Kuvvetler Yüksek Komitesi (SCAF) Anan’ı “resmi soruşturma emri vermek” ihlaliyle suçladı.

Açıklamada ayrıca Anan’ın silahlı kuvvetler ile vatandaşları bölmek istediğini de belirtti.

Anan, mevcut Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi’nin ikinci bir dönem adaylık planını ilan etmesinden iki saat sonra kaçma niyetini ilan etmişti.

Anan, Facebook sayfasında yayınlanan bir konuşmada, ülkenin sivil ve askeri kurumlarını cumhurbaşkanlığı yarışında tarafsız kalmaya çağırdı.

Mısır halkının durumu, ordunun idaresinde kötüye gitti.

Exeter Üniversitesi’nden Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü’nden Profesör Omar Ashour  Sisi rejiminin, Sisi’nin yeniden seçilmesini tehdit etmeyen bir aday atayacağına inandığını söyledi.

Ashour, “Şimdi, kimin geleceğini beklemek ve görmek zorundayız” dedi

“Muhtemelen yerinde pek fazla destek bulamayan ve askeri alanda herhangi bir destek bulamayan biri” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:15
  1. Facebook
  2. Abdel Fattah el-Sisi
  3. Anan’
  4. Enstitüsü
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