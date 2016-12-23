Eski futbolcular için FETÖ iddianamesi kabul edildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütünün "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 14 Şubat'ta yapılmasına hükmetti.
Eklenme: 23 Aralık 2016, 15:31
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