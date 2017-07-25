Bursaspor Başkanı açıkladı! Mert Günok Galatasaray'da

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Avusturya'da katıldığı 'SporMasası'nda, kulübün mali durumundan, transfere kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaparken, Galatasaray'ın gündemindeki kaleci Mert Günok'un durumunu da değerlendirdi.



Kaleci Mert Günk'un durumu hakkında bilgi veren Ali Ay, ''Mert özünde çok iyi bir insan. Ama biz kulübün bütçesini düşünmek zorundayız. Mert'in maliyeti 1 milyon Euro'nun üzerinde. 2.kaleci için yüksek rakam. Bursaspor için çok yüksek. Kendisiyle görüştük, yarın (bugün) Galatasaray'la anlaşacağız gibi" diye konuştu.