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Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a önerildi

Liverpool’un kadro dışı bıraktığı Lazar Markovic, Beşiktaş’a önerildi. Yönetimin, bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Sırp hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katabileceği konuşuluyor.

18 Temmuz 2017 Salı 12:08
Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a önerildi

Yeni sezon çalışmalarında yer alan Gökhan Töre’nin dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında yönetim, kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Bu bölgede hücum özellikli olarak elinde sadece Ricardo Quaresma ve Ryan Babel bulunan Şenol Güneş’in elini güçlendirmek için temaslarını sürdüren Kartal, Yusuf Erdoğan’a ek olarak bir isim daha almak için son olarak hedeflerini Nani ve Lens olarak belirlemişti. Bu 2 isim konusunda çalışmalarını yürüten Beşiktaş’a, Liverpool’un kadro dışı bıraktığı Lazar Markovic’in önerildiği ortaya çıktı.

Liverpool kiralamak istiyor

2015-16 sezonunda Fenerbahçe’de kiralık olarak görev yapan Markovic, geçen sezon da Hull City’de geçici olarak forma giydi. Liverpool’un, futbolcusunu 1 sezon daha kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:08
  1. Lazar Markovic
  2. Liverpool
  3. Beşiktaş
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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