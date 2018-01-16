Eski Fenerbahçeli futbolcu 38 yaşında transfer oldu
3. Lig ekiplerinden Erbaaspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen golcü Murat Hacıoğlu'nu kadrosuna kattı.16 Ocak 2018 Salı 16:05
Bir dönem oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan Murat Hacıoğlu kariyerinin 18. transferini gerçekleştirdi.
Son olarak Çorum Beledeiyespor'da forma giyen 38 yaşındaki golcü oyuncu, Erbaaspor'la anlaşmaya vardı.
3. Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Murat Hacıoğlu'na Erbaaspor ailesine hoş geldin der başarılar dileriz" denildi.