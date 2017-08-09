Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eski Eyüp B. Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Kent genelindeki operasyonlarda, aralarında eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:48
Eski Eyüp B. Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik  operasyonlarda, aralarında eski EyüpBelediye Başkan Yardımcısı M.İ'nin de  bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'yle mücadele kapsamında  düzenlediği operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ve  şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1'i kadın 4  kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'sinin mahrem imam yapılanmasına ait evlerde saklandığı  belirtildi. Diğer iki şüphelinin ise evli oldukları ve evlerinde bulunan yüklü  miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öne sürüldü.

Eyüp'te yapılan operasyonda ise, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen  eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ. gözaltına alındı.

FETÖ'nün "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu tespit edilen şüpheli de  Maltepe'deki operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:48
  1. eyüp
  2. belediye başkan yardımcısı
  3. FETÖ
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Eyüp B. Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
    1. Eski Eyüp B. Başkan Yardımcısı..
    2. Sokaktaki canlıları besleme..
    3. Toplumsal Yalnızlık Çağın Sorunu
    4. Sneijder Kılıçdaroğlu'ndan daha vefalı..
    5. Ölümün nasıl bir şey olduğunu merak..
    6. Psikopatlar "daha iyi" yalan söylüyor
    7. Şampiyon sporculardan Akgül’e ziyaret
    8. F-4E uçağı, meraklı ziyaretçilerini..
    9. Öğrenci vefası...Şehit öğretmenlerinin..
    10. Büyükşehir’den 3 yeni kentsel dönüşüm..
    11. Altındağ yaz okullarında engelsiz..
    12. Hatıra Yaz Okulu öğrencilerinden..
    13. AK Parti'den 'tek tip' açıklaması
    14. İlkel yollarla muhteşem balık pişirme..
    15. Hasbahçe Kağıthane Evleri'nde Lansman..
    16. Kweuke, Erdoğan'a Türkçe söz verdi!
    17. Başkan Hasan Can Ümraniyespor..
    18. Yalçın: Biz, 14 Ağustos'ta Hükümetin..
    19. İHH’dan Musul halkına yardım
    20. Hasanoğlu İnşaat, Suudi Arabistan'lı..
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Rusya ve ABD...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Rusya ve ABD...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...