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Eski Erdek Mayın Filo Komutanı tutuklandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Gökhan Polat, tutuklandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:17
Eski Erdek Mayın Filo Komutanı tutuklandı

Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Gökhan Polat, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Polat'ın, sorgusu tamamlandı.

Polat, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesi̇r Cumhuri̇yet Başsavcılığı tarafından terör örgütü yöneti̇ci̇si̇ olmak suçundan hakkında gözaltı kararı veri̇len eski̇ Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Polat, 18 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:17
  1. gökhan polat
  2. fetö
  3. mayın filo komutanı
  • hrnhrn22 dk önce
    Bir alaaddin kaya zaman gazetesinin sözde sahibi papanın elini öpen adamcaaz,yakalanmıştın lakin bir daha ne adını ne davayı ne kararı bişey duymadık,SÜMENALTI EDİLİYOR MU burdan duyuralım
  • Fatih ayasFatih ayas1 sa önce
    Bu ....nöbet parolası olarak cumhurbaşkanına küfür ettiriyordu
Bugünkü Akit

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