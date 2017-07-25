Eski emniyet müdürünün eşi tutuklandı
Hrant Dink suikastı ile ilgili görevi ihmal suçundan yargılanan eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın eşi Polis Memuru Filiz Altay'ın tutuklandığı bildirildi.25 Temmuz 2017 Salı 23:34
Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın polis olan eşi Filiz Altay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı.
Altay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Filiz Altay FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesi ile çıkarıldığı mahkemece akşam saatlerinde tutuklandı.