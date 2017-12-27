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Eski emniyet müdürüne FETÖ'den 9 yıl hapis

Adana'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ali Aydın Akkoca 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:21
Eski emniyet müdürüne FETÖ'den 9 yıl hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuk sanık Akkoca ve avukatı katıldı.

Akkoca, savunmasında başarılı bir şekilde 25 yıl devlete hizmet ettiğini ve 3 yıl Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yaptığını söyledi.

O süreçteki KCK operasyonları nedeniyle terör örgütünün hedef listesinde yer aldığını belirten Akkoca, şöyle devam etti:

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM EDİLDİ

"Devlet yerine başka yerden emir alanın Allah belasını versin. Benim çok teknoloji bilgim yoktur. Özelliklerini tam anlamam. Telefonumda halı saha maç grubu vardı. Yani ayrı ayrı mesaj grupları vardı. Ben ByLock yükledim mi bilmiyorum. Ne göndermişim bunun incelenmesi lazım. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Devletime bağlıyım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı da sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de sanığa 9 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 14:21
  1. Adana
  2. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Emniyet müdürü
  4. hapis cezası

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