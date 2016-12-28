Eski Düzce İl Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve daha önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, tekrar gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Güvenir, Bolu'da yol kontrolü sırasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Güvenir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.3 Kasım'da görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 8 Kasım'da gözaltına alınan ve 22 Kasım'da yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Güvenir, 28 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 23:19
Bu haber 1.616 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
FETÖ soruşturmasında 44 emniyet personeli gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen…
Buz tutan barajdaki minare ilgi çekiyor
Ağrı'daki Yazıcı Barajı suları altında kalan bir caminin su yüzeyindeki…
Görmez: Terörün en büyük mağduru İslam
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Terörün ve şiddetin en büyük mağduru…
Kastamonu'daki FETÖ soruşturmasında 16 tutuklama
Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 16 zanlı tutuklandı.
Noel baba'nın kafasına sıktılar
Aydın'ın Nazilli içesinde Alperen Ocakları'na bağlı bir grup, yılbaşı kutlamalarını…