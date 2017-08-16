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Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Akşener'in partisinde yer alacak' iddiasına yanıt

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Merak Akşener'in genel başkan olacağı belirtilen yeni partide yer alacağı iddiasını yalanladı ve "Diyanet İşleri Başkanlarının siyasete girmesini doğru bulmuyorum" dedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:51
Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Akşener'in partisinde yer alacak' iddiasına yanıt

Bir gazeteye konu ile ilgili demeç veren Ali Bardakoğlu, şunları söyledi:

“Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, ben Diyanet İşleri Başkanlarının görevdeyken siyasetten uzak durması gerektiği gibi görevden sonra da aktif siyaset içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı bütün Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanıdır. Türkiye’de ve dünyada İslam dini hakkında ve dini hayatın sorunlarıyla ilgili herkese aydınlatıcı bilgiler vermek durumundadır. Diyanet İşleri Başkanlarının siyasetin ayrıştırıcı ve doğal olarak gruplandırıcı atmosferine girmesinin dini değerleri hırpalanmasından endişe ederim."

NE OLMUŞTU?

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni partide eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi isimler konuşulduğu iddiası gündeme gelmişti.

 

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:51
  1. meral akşener
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