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Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan vefat etti

Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

23 Ocak 2018 Salı 09:25
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan vefat etti

Edinilen bilgiye göre, bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören Lütfi Doğan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.Doğan'ın cenazesi, bugün TBMM'de düzenlenecek törenin ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye Diyanet Vakfının kurulmasını sağladı

1927'de Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya gelen Doğan, ilk, orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Klasik Şark Dilleri (Arapça-Farsça) Bölümünden mezun oldu.

Daha sonra Suriye Şam Edebiyat Fakültesinde Arapça ve İslam ilimleri üzerinde çalışan Doğan, Ankara bölge vaizliği, Ankara il müftülüğü yaptıktan sonra Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu azalığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına 1972'de atanan Doğan, 1975'de diğer yönetici arkadaşları ve il müftüleriyle, Türkiye Diyanet Vakfının kurulmasını sağladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılarak, 1976'da Başbakanlık uzman danışmanlığı görevini üstlenen Doğan, 1977 seçimlerinde Malatya'dan milletvekili seçildi. Doğan, bu seçimler sonrasında kurulan hükümette Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı oldu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:25
  1. Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Doğan
  2. Ankara
  3. Lütfi Doğan
  4. TBMM
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