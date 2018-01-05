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Eski devlet başkanı cinayet mi işledi?

Tiflis Şehir Mahkemesi, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye bir cinayet davasında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verdi.

05 Ocak 2018 Cuma 16:52
Eski devlet başkanı cinayet mi işledi?

Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili bir cinayet davasında görevini kötüye kullanmaktan 3 yıl hapse mahkum edildi.

Tiflis Şehir Mahkemesince verilen kararda, Saakaşvili'nin, "Birleşik Gürcistan Bankası" çalışanı Sandro Girgvliani cinayetinde çıkarlarını korumak için af çıkardığı gerekçesiyle suçlu bulunduğu belirtildi.

Hakim Giorgi Arevade, Saakaşvili'nin Girgvliani davasından hüküm giyenlere af çıkararak görevine kötüye kullandığının tespit edildiği ve eski cumhurbaşkanına 3 yıl hapis cezası verildiğini bildirdi.

GİRGVLİANİ CİNAYETİ

Başkent Tiflis'te 28 Ocak 2006'da Sandro Girgvliani bir barda, İçişleri Bakanlığından üst düzey memurlarıyla tartışmış ardından cesedi Tiflis civarında bir vadide bulunmuştu.

Cinayete adı karışanlar 2006'da hapse girseler de Saakaşvili'nin çıkardığı afla 2009'da serbest kalmıştı.

Olayla ilgili, eski Gürcistan Başbakanı Vano Merabişvili de 2014'te, Girgvliani cinayeti davasında görevini kötüye kullanmak ve zanlıları kollamak suçundan 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

Cinayetin, İçişleri Bakanlığından üst düzey yetkililerin azmettirmesiyle işlendiği iddia edilmiş, Saakaşvili'nin de bu nedenle af çıkardığı öne sürülmüştü.

SUÇLAMALAR ASILSIZ

Kararın ardından, Saakaşvili destekçileri ise suçlamaların asılsız olduğunu savunarak eski cumhurbaşkanının aktif siyaset hayatından uzaklaştırılmak istendiğini iddia etti

Yıllardır hakkındaki tutuklama kararı yüzünden ülkesine dönemeyen ve Ukrayna'da yaşayan Saakaşvili, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanıyor.

Mihail Saakaşvili, Kasım 2013'te, yeni Cumhurbaşkanı Georgi Margvelaşvili'nin yemin töreninin ardından Gürcistan'ı terk etmişti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 16:52
  1. Tiflis Şehir Mahkemesi
  2. Gürcistan
  3. Vano Merabişvili
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