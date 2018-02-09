Gözaltına alınan eski dekan Murat Şen tutuklandı
Kayseri'de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.09 Şubat 2018 Cuma 10:20
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, kapatılan Melikşah Vakıf Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Zonguldak'ta saklandığı evde, polis ekiplerince yakalandı. Kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen Şen, Kayseri'ye getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte finans sağlamak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Murat Şen, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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