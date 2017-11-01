Eski DAEŞ’li PYD/PKK hemşiresi oldu

Terör örgütü DAEŞ ile Halep’te başlayan beraberliğini El-Bab ve daha sonra Rakka’da sürdüren Halepli Ethem, Suriyeli muhaliflere karşı gerçekleştirilen çok sayıda operasyona katıldı.

DAEŞ’in bazı kafa kesme videolarında da görüntülenen Ethem, geçen yıl zarfında DAEŞ saflarında yaralanarak muhaliflerin olduğu bölgelere geçti. Belli bir müddet sonra ise terör örgütü PYD/PKK saflarına katıldı.

Rus televizyonunda yayınlanan bir belgeselde ise, tüm yaşadığı geçmişin aksine kendine farklı bir hayat uydurdu. Kardeşinin Rakka’da DAEŞ tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, kendisinin ise yaralı şekilde kurtulduğunu söyledi.

Eski DAEŞ teröristi, bir çok akrabası ve komşusunu tekfir ederek, onları öldürmek ile tehdit etmiş. Tüm bunları yapan birisinin, Rus kanalında sanki “yardım meleği” gibi gösterilmesi, şahsı tanıyan çevreler tarafından tepki ile karşılandı.

fetihmedya