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Eski Cumhurbaşkanı'nı maskeli kişiler kaçırdı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili’nin Kiev’de maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:14
Eski Cumhurbaşkanı'nı maskeli kişiler kaçırdı

Facebook sayfasında yapılan duyuruda, maskeli kişilerin Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’yi Kiev’de kaçırdığı öne sürüldü.

Sözcüsü, maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerin kaçırdığı Saakaşvili’nin nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı, Ukrayna’da 2014’teki Rusya karşıtı Euromeydan olaylarında göstericilere destek vermiş, değişen yönetimle birlikte Odesa Valiliği görevine atanmıştı. Bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko tarafından görevinden alınan Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı da iptal edilmişti. Saakaşvili, taraftarlarıyla Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim’den bu yana süren protesto eylemleri başlatmıştı.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:14
  1. Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili
  2. kamuflaj
  3. Ukrayna

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