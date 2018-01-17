Eski CIA çalışanının belge sakladığı ortaya çıktı

Yetkililer, 1994-2007 yıllarında CIA'ye hizmet eden Hong Konglu 53 yaşındaki Jerry Chun Shing Lee'nin pazartesi akşamı JFK Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını, dün New York'ta ilk kez mahkemeye çıktığını ve davanın bundan sonra Virginia'da görüleceğini bildirdi.

CIA'de vaka istihbarat görevlisi olan Lee'nin, çeşitli denizaşırı bürolarda çalıştığı, teşkilatın varlıklarının takibi ve gizli materyalin idaresi gibi konularda eğitim gördüğü ifade edildi.

Mahkeme belgelerine göre, 2012 yılında CIA'den ayrıldıktan sonra ailesiyle Hong Kong'dan Virginia'ya taşınan Lee'nin bagajı ve otel odası Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından arandı. Aramada, gizli CIA çalışanlarının ve tesislerinin isimleri ve numaralarını içeren iki küçük kitap ele geçirildi.

CIA'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma, kitaptaki isim ve numaraların, Gizli ve Çok Gizli kategorisine giren bilgi olduğunu gösterdi.

Lee, yasa dışı olarak gizli belge alıkoymaktan suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.