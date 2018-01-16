Eski CIA ajanının Abdullah Gül yorumu ve Erdoğan hazımsızlığı

ABD’deki düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nde (CFR) Türk-Amerikan ilişkilerinin masaya yatırıldığı bir panel düzenlendi.

Konuşmacılar, hem Türk-Amerikan ilişkileri hem de Türkiye’deki iç gelişmelerle ilgili mevcut sorunlar ve geleceğe yönelik olası senaryoları tartıştı.

Dış İlişkiler Konseyi’nden eski CIA uzmanı, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Henri Barkey, Türkiye'de son günlerin en çok konuşulan konusu Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde aday olacağı iddialarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Barkey, Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde aday olacak cesareti göstermeyeceğini söyledi.

Barkey, Abdullah Gül’ün gelecek yıl için planlanan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olabileceği ihtimali ve Erdoğan’ın seçimlere bakışı hakkında şu yorumları yaptı:

“Erdoğan 2033’e kadar iktidarda kalmaya her yönüyle niyetli. Erdoğan bugüne kadar kendisiyle birlikte 2001’de AK Parti’yi kuran herkesi devre dışı bıraktı. Buna Gül de dahil. Dolayısıyla herkes onun Erdoğan’a meydan okuyacağını düşünüyor.

GÜL ADAY OLACAK CESARET GÖSTEREMEZ

Şu anda Erdoğan'ın yaptıklarının tamamı, nüfusun yarısının kendisinin arkasında olduğundan emin olmadığı endişesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla şimdi Gül’ü hedef almış durumda. Ama bence Gül’ü beklemek Godot’yu beklemek demek. Nihayetinde aday olacak cesareti göstereceğini düşünmüyorum."

Abdullah Gül'ün hoşuna gitmeyecek sonuç: Eğer aday olursa...