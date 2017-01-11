Eski CHP'liden Deniz Baykal'a sert çıkış

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YENİAKİT.COM.TR - CHP Milletvekili Deniz Baykal, Meclis anayasa değişikliği paketi görüşmelerinde kürsüde konuşma yapmış, "Tarihi bir toplantı yapıyoruz. Günlük siyaset yapmak için burada değilim. Türkiye’ye sahip çıkmak için geldim. Buna ihtiyaç mı var derseniz, evet var" ifadelerini kullanmıştı.

'KENDİNE SAHİP OLAMAYAN ADAM...'

Bunun üzerine eski CHP'li İhsan Özkes, attığı tweette, "CHP demek çelişki demektir. Kendine sahip olamayan adam 'Türkiye'ye sahip çıkmak için geldim' demiş" diye yazdı.

İşte Özkes'in o tweeti:

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