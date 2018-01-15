Eski CHP'li uyardı: Partinizi kurtarın

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Toplumun değerlerine, devlet büyüklerine alenen hakaret eden Kaftancıoğlu'na her kesimden tepki var. Eski CHP PM Üyesi Savcı Sayan, yaptığı açıklamada, "Yurtsever CHP'liler bir olup partilerini kurtarmalılar. En kısa zamanda yerli ve milli ittifaka destek vererek dahil olmalılar. Bu memleketin geleceği için saflarını belirlemeleri gerekiyor" dedi.

İŞTE SAVCI SAYAN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR...

Yurtsever CHP tabanı son dönemde CHP'nin nasıl bir işgal altında olduğunu görmüştür bence. CHP tabanı Atatürk'ün yazdığı Gençliğe Hitabe'yi sık sık okumalı Atatürk hitabede tam da bugünkü CHP'nin yönetim kadrosunu anlatıyor

YURTSEVER CHP'LİLER PARTİLERİNİ KURTARMALI

Yurtsever CHP'liler bir olup partilerini kurtarmalılar. En kısa zamanda yerli ve milli ittifaka destek vererek dahil olmalılar. Bu memleketin geleceği için saflarını belirlemeleri gerekiyor.

Atatürk bugün sağ olsaydı bütün bu CHP yöneticilerinin cezaevine atılacağı gibi kendisi de dış güçlerin bu saldırılarına karşı milli ve yerli ittifaka destek verirdi.

Milli ve yerli ittifak partilerin ittifakı değil ülkeyi seven ve korumak isteyen herkesin ittifakıdır. Canan Kaftancıoğlu gibi hastalıklı düşüncelere, yerli ve yabancı düşmanlara ancak bu ittifakla cevap verilebilir. Eski bir CHP'li yönetici olarak CHP'nin bu işgal altındaki durumunu acı ile üzüntü ile hayretle izliyorum.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN İL BAŞKANLIĞI CHP'YE YAPILAN BİR OPERASYONDUR

Her ne kadar delegelerin iradesi ile seçilmiş denilse de hepimiz biliyoruz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da adeta kamp kurdu ve baskı ile delegelerin iradelerine müdahale etti. CHP tarihinde görülmemiş bir durumdur bu da gösteriyor ki Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanlığı CHP'ye yapılan bir operasyondur. Bu operasyonu 2010 kaset operasyonundan bağımsız göremeyiz.

YURTSEVER CHP'LİLERE ÖNEMLE DUYURULUR

CHP tamamen işgal edilmiştir ve bu işgal devam etmektedir. Kurucu irade olduğunu iddia eden yurtsever CHP'lilere önemle duyurulur.

SAVCI SAYAN CHP'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞINCA DESTEK YAĞDI

Bu zihniyet mi Anadolunun bağrında sıra dağlar gibi duran, Çanakkale'de Allah-ü Ekber sesleriyle düşmanlara dur diyen imanlı yiğit Anadolu insanlarından oy alıp iktidar olacak... Hadi oradan.. Bu işgal altındaki düşünce ülkemizde iktidar olmaz, olamaz, olabilemez ve de olmamalıdır.

Sabah