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Eski Büyükelçi FETÖ’den tutuklandı

ByLock kullandığı belirlenen ve bir yıldır firari olarak aranan eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun tutuklandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 21:47
Eski Büyükelçi FETÖ’den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık bir yıldır aranırken İstanbul-Kadıköy'de saklandığı evde yakalanan eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun tutuklandı.

KADIKÖY'DE YAKALANMIŞTI

Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, bir yıl önce Şentürk Uzun hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Harekete geçen MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Mü dürlüğü ekipleri, ByLock kullandığı tespit edilen Uzun'un, Kadıköy'de bir evde saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese, 26 Temmuz'da operasyon düzenleyen ekipler, Şentürk Uzun'u gözaltına aldı. Ankara Vali Yardımcısı iken 2013'te Gana Büyükelçiliği'ne atanan ve bir yıl sonra merkeze çekilen Şentürk Uzun, nöbetçi hâkimlikçe terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında 11 şüpheli de aranıyor.
 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 21:47
  1. Gana
  2. FETÖ
  3. Şentürk Uzun
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