Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor bedelle Çin'e transfer oldu

Bir dönem Bursaspor forması giyen yıldız futbolcu Cedric Bakambu Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:46
Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor bedelle Çin'e transfer oldu

Villarreal'de gösterdiği başarılı performansın ardından devlerin dikkatini çeken Bakambu, tercihini Çin temsilcisinden yana kullandı. Beijing Guoan'ın Bakambu transferi için kasasından tam 78 milyon euro çıkacak.

EN PAHALI AFRİKALI FUTBOLCU OLDU

Beijing Guoan kulübü, 78 milyon euronun 38'ini Çin Futbol Gelişim Fonu'na 40 milyon eurosunu ise Villarreal'e ödeyecek. 26 yaşındaki Bakambu, Çin ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 18 milyon euro net maaş alacak. Rekor bedelle transfer olan Bakambu, Afrika'nın en pahalı futbolcusu oldu.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:46
  1. Cedric Bakambu
  2. Beijing Gouan
  3. Çin
  4. villareal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Casper akıllıda VIA ailesiyle büyüyor
    1. Casper akıllıda VIA ailesiyle büyüyor
    2. Ülke yangın yerine döndü! Onlarca..
    3. ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü..
    4. Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor..
    5. Diriliş ''Ertuğrul'' 102. bölüm fragmanı
    6. Sağlık Bakanı'ndan korkutan 'zika..
    7. Komşuda büyük deprem… Merkez üssü…
    8. Vodafone’den 4 bin 500 kişilik zirve
    9. Ufacık mescid bile CHP'yi rahatsız..
    10. Aykut Kocaman yıldız futbolcuya net..
    11. Yetenekli çocuklara mali destek var
    12. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin..
    13. Halkalı-Gebze yolcusunu Marmaray..
    14. THY, 3. Havalimanı’na hazır
    15. İtalyanlar'a 16 milyon TL..
    16. Borsa, güne yükselişle başladı
    17. Yedek lastikte 1.5 kilo esrar ve..
    18. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    19. CHP buna da karşı! İşgalmiş...
    20. Yatırımcılara tekno akademik destek
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama