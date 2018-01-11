Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor bedelle Çin'e transfer oldu

Villarreal'de gösterdiği başarılı performansın ardından devlerin dikkatini çeken Bakambu, tercihini Çin temsilcisinden yana kullandı. Beijing Guoan'ın Bakambu transferi için kasasından tam 78 milyon euro çıkacak.

EN PAHALI AFRİKALI FUTBOLCU OLDU

Beijing Guoan kulübü, 78 milyon euronun 38'ini Çin Futbol Gelişim Fonu'na 40 milyon eurosunu ise Villarreal'e ödeyecek. 26 yaşındaki Bakambu, Çin ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 18 milyon euro net maaş alacak. Rekor bedelle transfer olan Bakambu, Afrika'nın en pahalı futbolcusu oldu.