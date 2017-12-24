Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eski Burdur valisi ihraç edildi

Burdur eski Valisi Hasan Kürklü, KHK ile kamu görevinden ihraç edildi.

24 Aralık 2017 Pazar 11:04
Eski Burdur valisi ihraç edildi

Burdur Valiliği'nde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl 16 Eylül'de İstanbul'da gözaltına alındı. Daha sonra Antalya'ya getirilen Hasan Kürklü, 10 Ekim'de tutuklandı. Hasan Kürklü, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KHK ile kamudan ihraç edildi. Kararname ile Burdur'un Bucak ilçesinde görevli imam, Kuran kursu öğretmeni, Gölhisar ilçesinde de infaz koruma memuruyla imam da ihraç edildi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 11:04
  1. KHK
  2. Burdur
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile bir daha görüşecek mi?
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile bir..
    2. Erdoğan yaptırdı, onlar kiraya verdi!
    3. İslam düşmanı Trump'a kendi ülkesinden..
    4. Eski Burdur valisi ihraç edildi
    5. O ülke BM kararını savaş nedeni saydı
    6. Yeni KHK'da dikkat çeken MİT detayı
    7. Diyanet'in yurt dışı..
    8. Erdoğan, o liderin doğum gününü kutladı
    9. Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken..
    10. Filipinler’de alışveriş merkezinde..
    11. Fırtına yurt binasının çatısını uçurdu
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK..
    13. Aykut Kocaman'dan Fatih Terim yanıtı
    14. Terim'den yeni kamp kararı!
    15. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
    16. Amerika'nın hamlesi Rusya'yı kızdırdı:..
    17. Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi! Fikret..
    18. Trump, ümmeti uyandırdı
    19. Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken..
    20. Real Madrid havlu attı... Puan farkı..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...