Eski bordo bereli Mete Yarar'dan Reina saldırısı hakkında bomba iddia

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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, bir televizyon kanalında yılbaşı gecesi gerçekleştirilen Reina saldırısını değerlendirdi. Mete Yarar'ın yönelttiği sorular Reina işinde farklı hesaplaşmalar olduğu kuşkularını ayaklandırdı.

Reina saldırganının kesinlikle destek aldığını düşündüğünü ifade eden Mete Yarar, korumaların silahsız olacağını nerden biliyordu sorusunu yöneltti. Mete Yarar, saldırının DEAŞ'ın tarzına uymadığını da belirtti. Mete Yarar şu analazi yaptı;

Ortaköy'deki saldırının tarzı DEAŞ modellemesine uymuyor. Saldırgan 7 dakika boyunca içeride ve yürüyerek çıkıyor. Çıktığında polisle karşılaşmayacağını nereden biliyordu? İçerideki 50 tane korumanın silahsız olacağını, hiç gitmediğini mekanın giriş çıkışlarını nereden biliyordu? Mekanda kullandığı silahların oraya nasıl getirildiğinin de sorulması gerek".

İÇ KARIŞIKLIK İÇİN NOKTA ATIŞLAR

Mete Yarar, Reina saldırısı ve DEAŞ saldırıları için "DEAŞ'ın diğer ülkelere saldırıları rastgele, ancak Türkiye'de detaylıca saldırı yapılıyor. DEAŞ'ın Türkiye'ye özgü nokta atışı saldırıları iç karışıklık uğraşlarını gösteriyor. DEAŞ'ın kimin kurduğu ve eylemlerinin kime yaradığı İslamofobi'nin kime yaradığıyla aynıdır" dedi.