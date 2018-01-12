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Eski Bolu Valisi Özçimen'e FETÖ'den hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eskiBoluValisi Özçimen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 18:27
Eski Bolu Valisi Özçimen'e FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eskiBoluValisi İbrahim Özçimen'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Özçimen, tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatının cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptığını, karar aşamasına geldiklerini ifade etti.

Son sözü sorulan Özçimen, mahkeme heyetine "Doğru karar vereceğinize inanıyorum" diyerek beraatini istedi.

Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özçimen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Hükümle birlikte tutukluluğuna karar verilen Özçimen'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenmişti.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 18:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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