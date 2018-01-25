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Eski Beşiktaşlıdan şok sözler! 'Cenk Tosun'un başarılı olmasını istemem'

Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı John Benjamin Toshack, Everton'a transfer olan Cenk için şok sözler söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:04
Eski Beşiktaşlıdan şok sözler! 'Cenk Tosun'un başarılı olmasını istemem'

Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı John Benjamin Toshack'tan Cenk Tosun için olay sözler.

TRT Spor'a konuşan Galli Teknik Adam "Cenk Tosun'u tanımıyorum ve onu yakından izleme şansı da bulamadım. Fakat, Everton, Cenk için çok büyük bir meblağ ödedi ve onun hakkında çok iyi şeyler duydum" diyerek milli golcüyü överken Premier Lig'de zorlanacağını söyledi ve "Ben sıkı bir Liverpool taraftarıyım ve Everton bizim en büyük rakibimiz. Bu yüzden Cenk'in çok iyi olmasını istemem" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:04
  1. Cenk Tosun
  2. everton
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