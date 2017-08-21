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Eski belediye başkanı ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında eski Artova Belediye Başkanı Orhan Sever ile eşi Muammer Sever hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:08
Eski belediye başkanı ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolunda saat: 22.30 sularında meydana gelen kaza Artova yol ayrımından Tokat istikametine dönüş yapan Orhan Sever (78) idaresindeki 60 DN 581 plakalı otomobile Tokat’tan Sivas istikametine seyir halinde olan Anıl Seyhan (27) idaresindeki 07 FNN 50 plakalı otomobillin yandan çarpması sonucu meydana geldi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ekipleri çarpmanın etkisi ile yolda savrulan otomobilin sürücüsü Orhan Sever ile eşi Muammer Sever’in(77) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Diğer otomobilin sürücüsü Anıl Seyhan ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza mahallinde polis ve Jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından karı kocanın cenazesi Tokat Belediyesi cenaze aracına konularak Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Anıl Seyhan 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Orhan Sever’in 1984-1989 yılları arasında Artova Belediye Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:08
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