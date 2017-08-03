Eski Bakanın kardeşi yanarak öldü

Orhaneli ilçesine bağlı Sadağ Mahallesindeki bulunan çiftlik evinde gece piknik tüpü üzerinde çay demleyen Devlet Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu'nun kardeşi Doktor Abdi Gazioğlu, yangın çıkınca söndürmeye çalıştı.

Bu sırada tüpün patlaması sonucu, Dr. Abdi Gazioğlu bir anda alevlerin içinde kalarak dışarıya çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından Dr. Abdi Gazioğlu’nun cesedi oda içinde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Abdi Gazioğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.