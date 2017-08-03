Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eski Bakanın kardeşi yanarak öldü

Bursa Devlet Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu'nun kardeşi Doktor Abdi Gazioğlu, çiftlik evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 08:43
Eski Bakanın kardeşi yanarak öldü

Orhaneli ilçesine bağlı Sadağ Mahallesindeki bulunan çiftlik evinde gece piknik tüpü üzerinde çay demleyen Devlet Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu'nun kardeşi Doktor Abdi Gazioğlu, yangın çıkınca söndürmeye çalıştı.

 Bu sırada tüpün patlaması sonucu, Dr. Abdi Gazioğlu bir anda alevlerin içinde kalarak dışarıya çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından Dr. Abdi Gazioğlu’nun cesedi oda içinde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Abdi Gazioğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 08:43
  1. Mehmet Gazioğlu'nun kardeşi
  2. Doktor Abdi Gazioğlu
  3. yanarak can verdi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş bomba transferi resmen açıkladı!
    1. Beşiktaş bomba transferi resmen..
    2. Şoke eden görüntü! Ağaca asılı..
    3. Türk tavuk devine soruşturma şoku!
    4. Sınırda büyük tehlike! ABD: Savaş..
    5. FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar..
    6. FETÖ'cü iş adamı havalimanına gizli..
    7. İşte Başakşehir'e Şampiyonlar..
    8. Hainlikte sınır yok! FETÖ'cülerden bir..
    9. İstanbul'dabüyük operasyon!..
    10. Berat Albayrak müjdesini vermişti!..
    11. Eski Bakanınkardeşi yanarak öldü
    12. Merkel iyice çıldırdı! Skandal..
    13. Geleceğin Genelkurmay Başkanı gözüyle...
    14. İtirafçı olan futbolcu Emniyet'e 20..
    15. İşgal devleti ABD'ye şok! Öldürüldüler
    16. İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi
    17. Bakan Fakıbaba'dan çiftçilere müjde
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. İşte Tahir-ül Kadri ile darbeci..
    20. Yaverinden menfez paşasına hainlerin..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!