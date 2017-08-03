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Eski bakandan Bilecik’e ziyaret

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Bilecik’e geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:56
Eski bakandan Bilecik’e ziyaret

Milletvekili Taner Yıldız ilk olarak Bilecik’in Osmaneli ilçesini ziyaret edip tarihi yerleri gezdi. Ardından Vezirhan Beldesi’nde bulunan tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı’nı gezerek, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’tan bilgi aldı. Yıldız daha sonra, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesine gelerek Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni gezdi. 36 Osmanlı padişahının hayatının anlatıldığı bu yerde alan sorumlusu Engin Beyce tarafından Yıldız’a bilgiler aktarıldı. Buradan Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osmangazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret eden Yıldız ardından Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Bilecik’in Söğüt ilçesine geçti. Burada Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ve Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay tarafından karşılanan Yıldız, Osmanlı Devletinin kurucusu Osmangazi’nin babası olan Ertuğrulgazi türbesini ziyaret etti.

Türbe sonrası kısa bir açıklama yapan Yıldız, “Osmanlı Devleti’nin kurulduğu manevi topraklar olan Bilecik’e bir ziyaret gerçekleştirdik. AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık bizleri Osmaneli’de karşıladı. Ardından Vezirhan, Bilecik ve Söğüt’te manevi yerleri ziyaret ettim. Vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal ettik” dedi.

Öte yandan, ziyaretlerde Taner Yıldız’a Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve partililer eşlik etti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:56
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  2. AK Parti
  3. Kayseri
  4. Bilecik
  5. Köprülü
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  7. Osmangazi
  8. Şeyh Edebali
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