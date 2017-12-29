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Eski bakandan Arda'ya çağrı: Terim'den özür dile yuvana dön

Arda Turan, Rıdvan Dilmen'e konuşurken transferi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 14:24
Eski bakandan Arda'ya çağrı: Terim'den özür dile yuvana dön

Takvim'de yer alan habere göre Arda Turan, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e en yakın isimlerden eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'la bir araya geldi. İkilinin Etiler'deki bir kebapçıda bir araya gelmesi Arda'nın yeniden Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını gündeme getirdi. Mehmet Ağar'ın yıldız futbolcuya Galatasaray'ın sana senin de Galatasaray'a ihtiyacın var Fatih hocadan özür dile bu kırgınlık bitsin şeklinde konuştuğu iddia edildi.

 

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 14:24
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