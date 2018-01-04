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Eski astronot Trump ve Kim'e seslendi

NASA'nın eski astronotlarından Mark Kelly, Donald Trump ve Kim Jong-Un'a seslendi.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:46
Eski astronot Trump ve Kim'e seslendi

Eski astronot yaptığı paylaşımda, "ABD donanmasında görevli biri olarak nükleer silahları kullanmak için eğitildim. Bu silahlarla ilgili yaptığımız her şey ölümcül bir ciddiyete sahipti. Hiç şaka, tehdit veya hata olmadı. Her asker, havacı ve denizci, bu eğitimi alıyor. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak isterseniz iletişime geçmekten çekinmeyin" yazdı.

Kelly'nin paylaşımı Twitter'da binlerce kez tekrar paylaşıldı ve beğenildi. Ayrıca bazı kişiler benzer görüşlerini dile getirdi.

Birleşik Krallık merkezli bir araştırma enstitüsü olan Royal United Services Institute (RUSI)'den Nükleer Politika Direktörü Tom Plant, nükleer silahların hafife alınmaması gerektiği uyarısı yaptı ve iki lider arasındaki mesajlaşmanın "saygısızlık" boyutlarına kadar düştüğü uyarısı yaptı ve ekledi:

"Daha endişelendiren şey, Kuzey Kore Trump'ı kızdırarak bir yerlere varmaya çalışıyor. Bu gibi oyunlar Kuzey Kore ve Güney Kore'yi bölmekten başka işe yaramaz ve kaldı ki, bölünmek için böyle şeyler yapmaya ihtiyaçları da yok."

TRUMP: NÜKLEER DÜĞME HER ZAMAN MASAMDA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü yaptığı Twitter paylaşımında, "Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un 'Nükleer Düğme her zaman masamda' dedi. Tükenmiş ve aç bırakan rejiminden birisi lütfen ona bende çok daha büyük ve güçlü bir 'nükleer düğme' olduğunu bildirir mi, üstelik benim 'düğmem' çalışıyor!" yazdı.

Bazı yorumcular Trump'ın gelecek hafta "En Yalancı ve Yozlaşmış Medya Ödülleri"ni kazanacağına dair bir duyuru ve küresel havayolu güvenliğinde rekor bir yılın sorumlusu olduğuna dair bir beyan da dahil olmak üzere Salı günü atılan tweetlerin ABD başkanı ile ilgili bir şeylerin yanlış olduğunu gösterdiğini söyledi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 12:46
  1. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un
  2. ABD
  3. Trump
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