Eski astronot artık Kanada Valisi!

Kanada'da eski astronot Julie Payette, ülkenin bir sonraki Genel Valisi olarak atandı.

BBC'de yer alan habere göre, Başbakan Justin Trudeau Genel Vali David Johnson'ın eylülde emekli olmasının ardından yerine gelecek kişiyi belirledi.

Trudeau, 54 yaşındaki eski astronot Payette'ten çok yönlü ve nitelikli olarak söz etti.

Eski astronot da, atamasının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada "Ne güzel bir gün" diyerek hislerini aktardı.

Fransızca dahil altı dil konuşabilen Payette, 1992'de 5 bin 300 kişi arasından Kanada Uzay Ajansına (CSA) seçilen dört astronottan biri oldu. 1999'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ilk Kanadalı astronot olarak tarihe geçen Payette, 2013'te CSA'dan emekli oldu.

Payette, Kanada'nın 29. Genel Valisi olacak. Kanada'da Genel Vali, devlet başkanı kabul edilen Kraliçe II. Elizabeth'i temsil ediyor. Genel Vali, başbakanın önerisiyle Kraliçe tarafından atanıyor.