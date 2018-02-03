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Eski aracını getirene 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi

16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacak.

03 Şubat 2018 Cumartesi 20:34
Eski aracını getirene 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM’ye sevkedilen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının içeriğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Buna göre, İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya İmha Merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor.

6 MİLYON ARAÇ

Türkiye'de yaşı 16'nın üzerinde olan 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 yaş üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakam 6 milyonu buluyor.  

Hurda Araç Teşviği düzenlemesini değerlendiren Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon otomobil ve hafif ticari araç olduğunu belirterek, "bunların üçte biri 16 yaşından büyük. 2001 ve öncesi araçlar daha çok çevreyi kirleten araçlar ve güvenlik açısından tehlikeli. Burada amaç iç pazarı daha dinamik hale getirmek.

Hurda teşviği çok olumlu bir gelişme. önemli olan bu araçların trafikten kaydının silinip tamamen parktan çekilebilmesini sağlamak. Dolayısıyla teşviğin hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Satışlara pozitif etkisinin olacağını öngörüyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 20:34
  1. otv indirimi

YORUM YAZ

  • Recep GülerRecep Güler1 sa önce
    Bundan önceki gibi,yine fetöcü hain birileri tarafından-Ekonomiye darbe vurmak için bizleri mal gibi otaracakmısınız?Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak,Bari Onun İçin Kullanın-Peşinata Sayın;Uzun Vade Kredi-Sıfır Faiz Sistemiyle-En az 10 Milyonları Yerli Oto Sahibi Yapın!
  • tamzilik imandandır!tamzilik imandandır!2 sa önce
    trafikten çekilmiyolarki alavere dalevere hurdaya ayrıldı gözüktürüp köylerde taşralarda hatta şehrin göbeğindeler emniyetin trafik birimi tamamen revize edilmeli denetim yok rüşvet kangren olmuşpansuman hiç bir işe yaramaz inanın emisyonsuz vizesişz sigortasız gezne araç sayısı tüm araçların en az üçte biri kamyoncular hangi kavşakta hangi denetimin olacağını biliyor hazır ruhsat arası ,yakalananlar tüm kamera ve diğer takiplerin sonucu delilllere rağmen ne hikmektse göreve devam bu iş sanıldığından ciddi çok büyük para var bu işte!
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