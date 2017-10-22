Eski Amerika başkanları konserde bir araya geldi

ABD'nin 5 eski başkanı Jimmy Carter, Barack Obama, Bill Clinton ile baba ve oğul George Bush'lar, Harvey, Irma ve Maria kasırgalarının yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen bağış konserinde bir araya geldi.

Teksas, Florida, Louisiana, Porto Riko ve Virgin Adaları'ndaki afetzedelere yardım toplanması için Teksas'ta bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen konserde, 5 eski başkan 2013 yılından bu yana ilk kez yan yana görüldü.

Konserde, Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Lady Gaga sürpriz yaparak sahne alırken, Alabama grubu, Sam Moore, Yolanda Adams, Lyle Lovett ve Robert Earl Keen performans sergiledi.

George H.W. Bush'un sözcüsü Jim McGrath, eski başkanların desteğiyle 7 Eylül'den bu yana düzenlenen bağış kampanyasında 31 milyon dolar toplandığını açıkladı.

Konser sırasında tebrik videosu yayınlanan ABD Başkanı Donald Trump seleflerine geçmişte yaptığı eleştirileri bir kenara bırakarak eski başkanları "ABD'nin en iyi kamu çalışanları" olarak nitelendirdi.

Trump, "Bu harika çaba, bize Tanrı'nın emrinde gerçekten tek millet olduğumuzu, değerlerimizle birlik içinde ve birbirimize bağlı olduğumuzu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Eski başkanlardan Obama, George W. Bush, Carter ve Clinton ise yaptıkları kısa konuşmalarda Trump'ın yorumlarına değinmedi.