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Eski albaya müebbet hapis cezası

Bartın'daki darbe girişimi davasında yargılanan, eski İl Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mehmet Erdemir, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:41
Eski albaya müebbet hapis cezası

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarıyla yargılanan eski Bartın İl Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mehmet Erdemir’e müebbet hapis cezası verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Mehmet Erdemir ile avukatı ve yakınları katıldı.

Erdemir, savunmasında, darbe girişimiyle hiçbir alakasının olmadığını ileri sürdü.

15 Temmuz darbe girişimi akşamı izinde olduğunu ifade eden Erdemir, "Ben adalete güveniyorum, FETÖ’cü darbecilerle hiçbir alakam olmadı. Ben bu kalkışmayı cunta kalkışması olarak tahmin ediyorum." diye konuştu.

Gözaltına alındığı esnada üzerinden çıkan 15 Temmuz takvim yaprağını güneşin doğuş ve batış vaktini öğrenmek için yanında taşıdığını öne süren Erdemir, şöyle konuştu:

“Sıkı yönetim listesi 81 ildeki askeri rütbeli komutanlara gönderilmiş resmi mesajdır. O akşam il emniyet müdürü ve milletvekili beni arayarak ne olduğunu sordu. Ben yolda olduğum için onlarla fazla konuşamadım. 15 Temmuz takvimini izinden dönerken yoldaki bir benzinlikten aldım. O gece hiçbir emir vermedim. Bu iddialarla yargılanmayı, vatanını milletini seven bir Türk subayı olarak kendime yakıştıramıyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Erdemir'i "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak, ceza miktarının müebbet hapse dönüştürülmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianamede, Erdemir hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "anayasayı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:41
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