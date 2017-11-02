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Eski Ak Parti Çayırova İlçe Başkanı'ndan haber alınamıyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 1 ay önce Ak Parti Çayırova İlçe Başkanlığı'nı devreden Zafer Kılıç'tan 6 gündür haber alınamıyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 09:04
Eski Ak Parti Çayırova İlçe Başkanı'ndan haber alınamıyor

Ak Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Zafer Kılıç'tan, geçen Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Beton santrali ve kafe işletmeciliği yapan Zafer Kılıç, Eylül ayında yapılan ilçe kongresinde yeniden aday olmadı. Cuma günü işleri nedeniyle Ankara'ya gideceğini belirterek evden ayrıldığı öğrenilen Zafer Kılıç'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zafer Kılıç'ın kaybolması ile ilgili araştırma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 09:04
  1. KOCAELİ
  2. Zafer Kılıç
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