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Eski Ahlat şehri gün yüzüne çıkacak

Bitlis’te, eski Ahlat şehri kazıları başladı. Yaklaşık 48 yıl önce başlayan kazı çalışmalarında bu yıl, Ulu Cami, bezirhane, zaviye ve hamam kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:11
Eski Ahlat şehri gün yüzüne çıkacak

Bitlis’in Ahlat ilçesinde başlayan bu yılki kazılarda Ulu Cami, bezirhane, zaviye ve hamam kalıntılarında çalışmalar yürütülüyor. Kazılar, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Arslan başkanlığında sürdürülüyor. Doç. Dr. Arslan, 2017 yılı kazı sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi adına çalışmalara başladıklarını söyledi. Yaklaşık 48 yıl önce başlayan kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde bazı yapıların kazılarını tamamlayacaklarını, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştireceklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

SPONSOR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

“Ulu Cami ve hemen bitişinde yer alan bir bezirhane yapısı var. Bunların kazılarını tamamlamaya çalışacağız. Bir de zaviye alanı var. Bu alanın, etrafındaki yapı gruplarıyla bir kompleks olduğunu düşünüyoruz. Bölgede bir hamam yapısı mevcut. Geçen yıllarda buranın üzeri koruma amaçlı demir konstrüksiyonla kaplanmış ve üzeri brandayla örtülmüştü. Bunların işlevini yerine getirmediği gerekçesiyle kurul kararıyla kaldırılmasını sağladık” Arslan, kazıların daha hızlı ve etkin yapılabilmesi için sponsor desteğine ihtiyaçları bulunduğunu, aldıkları ödeneğin yanı sıra Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının da kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti. Arslan çalışmaların Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halit Çal, Nevşehir Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ekiz, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Leyla Kaderli ve Yrd. Doç. Dr. Methiye Gül Çöteli, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Fadime Özler, 9 öğrenci ve 22 işçiyle yürütüldüğünü aktardı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:11
  1. Nevşehir
  2. Bitlis
  3. Erciyes
  4. Gazi Üniversitesi
  5. Ahlat
  6. Özler
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