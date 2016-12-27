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Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'a beraat

"Ergenekon sanıklarını tahliye etme amacıyla yargıyı etkileme" iddiasıyla yargılanan 11 sanık beraat etti.

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'a beraat
Eklenme: 27 Aralık 2016, 17:00
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Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, "Ergenekon sanıklarını tahliye etme amacıyla yargıyı etkileme" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

 
EtiketlerİstanbulErgenekonseyfi oktayGÜNCEL Haberleri
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Hatice

Bunlar nasil beraat ediyorlar yazik degilmi haksiz yere hapiste yatanlar var sag sol davasinda haksiz yere idam edilenler var isyan etmiyorum ama uzuluyorum bunlar suc isledi ben sahsen bu vatanin evladi olarak ergenekon olduguna bastan beri inanmis birisiyim belki bunlarin iclerinde sucsuz olan var belkide bunlar kurtuldu o sucsuzlar icerde bildigimiz kadar basbaglardan madimak olayindan sucsuz oldugu halde ceza alip hapiste olan var buradan sizin gazetenizden sucsuzlugunu haykiran insanlar var iste cumhuriyet kuruldu ama kanunlar yok italyadan yok fransadan yok isvecden isvicreden yani avrupadan alinan kanunlari aldilar ama o kanunlarda bazan boyle insanlara yariyor allah sucsuz insanlarin biran once ozgurlugune kavusur

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