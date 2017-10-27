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Eski ABD Başkanı Kennedy suikastının belgeleri açıklandı

Kennedy suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli olan 2 bin 891 kayıt, Trump'ın talimatıyla kısıtlama olmaksızın internette erişime sunuldu.

27 Ekim 2017 Cuma 08:21
Eski ABD Başkanı Kennedy suikastının belgeleri açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli tutulan 2 bin 891 belge internette erişime açıldı.

Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, Trump, John F. Kennedy suikastının kayıtlarının açıklanması için harekete geçti.

ABD Ulusal Arşivi tarafından kayıtların bir bölümü kısıtlama olmaksızın internette erişime açıldı, kalanı için ilgili kurumların çalışmaları sürüyor.

Trump, kalan kayıtlar konusunda da gecikme olmadan gerekli açıklamaların yapılmasını istedi. Buna göre, 26 Nisan 2018'e kadar, kısmi düzeltmeler olmakla birlikte ilgili kayıtların paylaşılacağı belirtildi.

Kennedy suikastıyla ilgili bazı hassas belgelerin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) değerlendirmesinin ardından açıklanacağı bildirildi.

Söz konusu kayıtlara ABD Ulusal Arşivinin "archives.gov" adlı internet sitesinden erişilebiliyor.

Donald Trump, birkaç gün önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurmuştu. Trump, "Daha fazla bilgi alınması için başkan olarak, uzun zamandan beri yasaklanan gizli JFK dosyalarının açılmasına izin vereceğim." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de 1992 yılında çıkarılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. Bu süre dün sona erdi. ABD Ulusal Arşivi bugüne kadar Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmıştı fakat dosyadaki bazı bilgilerin sadece Başkanın onayıyla açıklanabileceği kaydediliyordu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:21
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. John F. Kennedy
  4. Anadolu Ajansı
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