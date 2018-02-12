Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esirleri buzdolabı gibi odada tutuyorlar

İsrail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan ve dün serbest bırakılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli, İsrail'de gözaltında tutulduğu sürede yaşadıklarını anlattı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:00
Esirleri buzdolabı gibi odada tutuyorlar

Tekeli, İsrail polisinin kendisini gözaltına aldıktan sonra 2,5 saat sorguladığını ifade etti. Kendisi için en büyük işkencenin gözaltında tutulduğu odalar olduğuna vurgu yapan Tekeli, "Odalarda sırtınızı dayayamıyorsunuz, çünkü berbat sıvalanmış. Elinizden ve ayaklarınızdan kelepçelisiniz, doğrulamıyorsunuz. 'Kelepçe ayağımı sıkıyor' diyorum adama, 'gevşeteyim' diyor, daha basıp sıkıyor. Her hakkımı istediğimde, büyükelçi ve avukatla görüşmek istediğimde daha kötü ve daha kötü şartlara koydular. En son koydukları odada çırılçıplak soydular beni, kelepçeli bir şekilde buz gibi bir odada beklettiler. VIP dedikleri bir oda varmış, 'seni VIP'e alacağız' dediler. VIP denince güzel bir oda sandım. VIP odası buzdolabı gibi. Oradaki esirler buraya 'buzdolabı, sellace' diyorlar. Karnınız, idrar yollarınız ağrıyor. Boğazımdan 4-5 defa balgam geldi. 2-3 defa bayıldım" dedi.

İki gün önce üzerindeki baskının daha da arttığını vurgulayan Tekeli, "Dün değil önceki gün baskıyı iyice arttırdılar. Bir odaya koydular. Gözlerimi açtığımda ‘burası kabir’ dedim. 'Bura artık son, bundan sonra çıkış yok' dedim. Sonra Rabb'imin bir yardımı oldu, Allah bir esenlik verdi" ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:00
  1. israil
  2. Cemil Tekeli

YORUM YAZ

  • Sedat DoganSedat Dogan32 dk önce
    Devlet istedigini yapar O devlet seni tutuklayacak sonrada vipmuamelesiyapacak öylemi. Nerde görülmüş öyle işler . İsraili kötülemek için bu kadaralcalmayın Ayıp oluyor
  • KartalKartal1 sa önce
    Lanet olsun sana israil
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl vergi almıyoruz, buyurun gelin
  1. O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl..
  2. Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar!..
  3. Tarihinin en kapsamlı restorasyon..
  4. Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması
  5. Survivor gençliği okulları cehenneme..
  6. Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının..
  7. ''PKK'nın elinde 800 rehine var''
  8. Vitamin eksikliklerin yol açtığı..
  9. SGK'lı neden fark veriyor?
  10. Afrin şehidine vefasızlık, ertesi gün..
  11. Onlarda Afrin'e gidiyor
  12. Sosyal medyayı sallayan benzerlik!
  13. 25 terörist öldürüldü
  14. Böbrek sağlığınız için bu tahlilleri..
  15. Üç harflilerden tüyleri diken diken..
  16. Hakkari'den acı haber! Şehit ve..
  17. İstanbul'daki dev AVM iflas etti
  18. Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?
  19. Göz ve kulaktaki teknoloji..
  20. Doktorlar 'sabaha çıkmaz, yaşamaz!'..
Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
Dokuzu da yan yana defnedildi
Dokuzu da yan yana defnedildi
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor
Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor