Esirleri buzdolabı gibi odada tutuyorlar

Tekeli, İsrail polisinin kendisini gözaltına aldıktan sonra 2,5 saat sorguladığını ifade etti. Kendisi için en büyük işkencenin gözaltında tutulduğu odalar olduğuna vurgu yapan Tekeli, "Odalarda sırtınızı dayayamıyorsunuz, çünkü berbat sıvalanmış. Elinizden ve ayaklarınızdan kelepçelisiniz, doğrulamıyorsunuz. 'Kelepçe ayağımı sıkıyor' diyorum adama, 'gevşeteyim' diyor, daha basıp sıkıyor. Her hakkımı istediğimde, büyükelçi ve avukatla görüşmek istediğimde daha kötü ve daha kötü şartlara koydular. En son koydukları odada çırılçıplak soydular beni, kelepçeli bir şekilde buz gibi bir odada beklettiler. VIP dedikleri bir oda varmış, 'seni VIP'e alacağız' dediler. VIP denince güzel bir oda sandım. VIP odası buzdolabı gibi. Oradaki esirler buraya 'buzdolabı, sellace' diyorlar. Karnınız, idrar yollarınız ağrıyor. Boğazımdan 4-5 defa balgam geldi. 2-3 defa bayıldım" dedi.

İki gün önce üzerindeki baskının daha da arttığını vurgulayan Tekeli, "Dün değil önceki gün baskıyı iyice arttırdılar. Bir odaya koydular. Gözlerimi açtığımda ‘burası kabir’ dedim. 'Bura artık son, bundan sonra çıkış yok' dedim. Sonra Rabb'imin bir yardımı oldu, Allah bir esenlik verdi" ifadelerini kullandı.